В казанском аэропорту задержали гражданина Ливана, который пытался вывезти партию косметологических товаров

Фото: Максим Платонов

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая таможенники остановили 46-летнего гражданина Ливана, который пытался незаконно вывезти почти 80 тысяч товаров косметологического и стоматологического назначения. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Мужчина пытался пройти через зеленый коридор на авиарейс Казань — Стамбул. Отмечается, что всего в его чемодане было обнаружено 77 382 единицы товара. Сотрудникам таможенного поста он рассказал, что работает менеджером в ливанской фирме красоты.

В отношении мужчины составили определение об административном правонарушении по ст. 16. 2 ч. 1 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию…».

Фото: Максим Платонов (архив)

2 марта казанском аэропорту был остановлен житель Узбекистана, который пытался пронести через таможню 37 ножей различной длины и конфигурации. Мужчина рассказал, что купил их в качестве сувениров для друзей. А о том, что такой товар подлежит обязательному письменному декларированию, пассажир не знал.

Максим Кокунин