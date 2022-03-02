Житель Узбекистана пытался пронести через таможню в казанском аэропорту 37 ножей

Фото: Максим Платонов (архив)

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая житель Узбекистана пытался пронести через таможню 37 ножей различной длины и конфигурации. Об этом рассказали в Татарстанской таможне.

Отмечается, что авиарейс прибыл из узбекистанского города Фергана. Ножи были найдены в багаже 36-летнего пассажира. Житель Узбекистана рассказал, что купил их в качестве сувениров для друзей. А о том, что такой товар подлежит обязательному письменному декларированию, пассажир не знал.

Фото: Максим Платонов (архив)

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товар изъяли и в скором времени направят на экспертизу.

Недавно в казанском аэропорту таможенники остановили 22-летнюю девушку, которая планировала увезти в Стамбул партию ресниц для наращивания. По ее словам, товар предназначался для студии красоты. О таможенных правилах девушка не знала.

Диана Жиленкова