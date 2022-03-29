Житель Казани пойдет под суд за похищение человека и вымогательство

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 25–летнего жителя Казани, обвиняемого в похищении человека (п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый решил похитить ранее ему знакомого местного жителя, чтобы затем требовать с него деньги за освобождение. Вместе с подельником обвиняемый приехал к шиномонтажу, который принадлежал потерпевшему.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Используя предмет, похожий на пистолет, злоумышленники усадили мужчину в автомобиль и поехали в неизвестном потерпевшему направлении. С него стали требовать 100 тысяч рублей за освобождение. Потерпевший согласился передать имеющиеся у него дома 50 тысяч рублей. После передачи суммы мужчину отпустили.

Причастность к совершению преступлений обвиняемый не признал. Длительное время он находился в розыске. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города для рассмотрения по существу.

Также сегодня сообщалось, что в республике перед судом предстанет местный житель за мошенничество и угрозы убийством. Причастность к совершению преступлений обвиняемый не признал.

Диана Жиленкова