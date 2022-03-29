В Татарстане перед судом предстанет местный житель за мошенничество и угрозы убийством

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 37–летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, в первой половине 2019 года к обвиняемому обратился местный житель с просьбой помочь завершить проверку сотрудниками правоохранительных органов одного из предприятий по поводу незаконной банковской деятельности.

Фото: sledcom.ru

Мужчина взял у обратившегося деньги, чтобы якобы передать их заинтересованным сотрудникам. Впоследствии часть суммы была возвращена. Спустя некоторое время челнинец вновь потребовал отдать ему часть возращенных денег. В общей сложности он получил более 1,6 млн рублей.

Впоследствии обратившийся к обвиняемому местный житель стал сотрудничать с правоохранительными органами. Однако челнинец начал угрожать ему убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью ему и членам его семьи.

Причастность к совершению преступлений обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру Татарстана.



Недавно в республике завершили расследование дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 32-летнего жителя Казани. Он обвиняется в похищении человека, вымогательстве и угрозе убийством.



Диана Жиленкова