В Казани задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за нечищеной парковки

Фото: Максим Платонов

В Казани задержали местного жителя, у которого произошел конфликт с соседями из-за нечищеной парковки для автомобилей. В итоге спор перерос в стрельбу, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что между жителями соседних домов по улице 2-й Зеленой поселка Салмачи произошел конфликт. Один из участников спора достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в автомобиль соседа. Затем было произведено несколько выстрелов в воздух из охотничьего ружья «Вепрь».

Фото: Максим Платонов

Дома у подозреваемого было изъято еще одно ружье — «Иж 27м». Разрешение на хранение и ношение оружия у участника конфликта было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница поселка поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. По ее словам, соседям не понравилось, как она убирает снег. Вместо мирного решения конфликта мужчины взялись за оружие.

Диана Жииленкова