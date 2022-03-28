Минобороны России сообщило об уничтожении ракетами «Калибр» складов с боеприпасами на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

ВС России уничтожили высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» с моря два крупных склада боеприпасов, с которых осуществлялось снабжение группировки войск Украины около Киева. Об этом сообщили в Минобороны России.

Крупные склады располагались в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.

В течение суток оперативно-тактическая авиация поразила 41 военный объект Украины, среди которых: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники, пишет «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Министерства обороны России

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Также военное ведомство рассказало о сбитом украинском вертолете МИ-8, который направлялся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».

Татьяна Леухина