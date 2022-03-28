ВС России сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за командирами «Азова» в Мариуполь

ВC России сбили в районе Мариуполя украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вертолет сбили в в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем. Также военные сообщили, что сбили один украинский беспилотник в районе населенного пункта Чернобаевка.

Фото: скриншот / видео Минобороны РФ

Российская авиация и средства ПВО в течение дня сбили в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 — западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 — над населенным пунктом Дружовка в Донецкой области, сообщается в официальном telegram-канале Минобороны России.

Сегодня утром стало известно, что ВС России в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

Подробнее о ходе спецоперации, реакции на нее и последствий — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина