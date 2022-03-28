Курс доллара впервые с 1 марта опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По данным на 16.58, курс доллара достигал 92,3 рубля, курс евро достигает 100,5 рубля. Позже доллар упал до 90,8 рубля, евро — до 99,1 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром доллар и евро начали дешеветь в ожидании новостей о ходе переговоров России и Украины. Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 92,51—96,5 рубля за доллар. Евро подешевел до 100,1 рубля.



Татьяна Леухина