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Курс доллара впервые с 1 марта опустился ниже 90 рублей

17:14, 28.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Курс доллара впервые с 1 марта опустился ниже 90 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По данным на 16.58, курс доллара достигал 92,3 рубля, курс евро достигает 100,5 рубля. Позже доллар упал до 90,8 рубля, евро — до 99,1 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром доллар и евро начали дешеветь в ожидании новостей о ходе переговоров России и Украины. Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 92,51—96,5 рубля за доллар. Евро подешевел до 100,1 рубля.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыБюджет

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:53
    Европа начала рубли покупать?
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