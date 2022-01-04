Эксперт спрогнозировал, на сколько вырастут тарифы на ЖКХ в 2022 году

Фото: Олег Тихонов

Тарифы в сфере ЖКХ вырастут в 2022 году в среднем по России на 3,5 — 5%. Планку повышения тарифов ограничивает распоряжение правительства. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

В Москве тарифы, по его прогнозу, вырастут на 6%, в Свердловской области — на 2,9%, а в Крыму, Севастополе, Чечне и Санкт-Петербурге — более чем на 6%.

— Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса, — рассказал эксперт агентству .

Регионы не могут повышать тарифы выше утвержденной правительством планки, а вот уменьшать — вправе. Взносы на капремонт, как прогнозирует специалист, не изменятся.

В декабре руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан Дмитрий Романов рассказал об итогах опроса татарстанцев по поводу самых волнующих проблем жилищно-коммунального хозяйства. На первом месте была тема начисления коммунальной платы, которую многие считают завышенной или не соответствующей некачественному предоставлению услуг. Особенно крупные вопросы к начислениям возникают ближе к зиме, когда включают отопление.



Людмила Губаева