Житель Казани заплатил алименты на своего ребенка, чтобы не лишиться автомобиля Jaguar XF

Житель Казани заплатил алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, чтобы не лишиться автомобиля Jaguar XF. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Казанец задолжал алименты на сумму более 90 тысяч рублей. Мужчина знал об имевшемся долге и возможных последствиях неуплаты, но при этом не торопился его погашать. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что у должника имеется автомобиль Jaguar XF и решил арестовать его.

Машину обнаружили во время очередного рейда. Когда житель Казани понял, что может лишиться люксового автомобиля, то погасил весь долг полностью прямо на месте.

Фото: realnoevremya.ru

В середине марта сообщалось, что за два месяца судебные приставы в Татарстане взыскали по долгам более 3,2 млн рублей. Кроме того, с начала 2022 года было арестовано за долги 43 транспортных средства, 17 из них поместили на штрафстоянку.

Дарья Акимова