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Житель Казани заплатил алименты на своего ребенка, чтобы не лишиться автомобиля Jaguar XF

13:48, 25.03.2022
Житель Казани заплатил алименты на своего ребенка, чтобы не лишиться автомобиля Jaguar XF
Фото: wikipedia.org

Житель Казани заплатил алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, чтобы не лишиться автомобиля Jaguar XF. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Казанец задолжал алименты на сумму более 90 тысяч рублей. Мужчина знал об имевшемся долге и возможных последствиях неуплаты, но при этом не торопился его погашать. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что у должника имеется автомобиль Jaguar XF и решил арестовать его.

Машину обнаружили во время очередного рейда. Когда житель Казани понял, что может лишиться люксового автомобиля, то погасил весь долг полностью прямо на месте.

Фото: realnoevremya.ru

В середине марта сообщалось, что за два месяца судебные приставы в Татарстане взыскали по долгам более 3,2 млн рублей. Кроме того, с начала 2022 года было арестовано за долги 43 транспортных средства, 17 из них поместили на штрафстоянку.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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