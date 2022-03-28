В Казани не хватает яслей: лишь 8 тысяч детей из 11 тысяч очередников смогут в них пойти

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани по-прежнему остаются актуальными вопросы зачисления малышей до трех лет в ясли. На сегодняшний день более 5,5 тысячи детей такого возраста уже посещают дошкольные учреждения.

Своей очереди ждут в этом сезоне уже 11 189 новых детей. Из них только 8 286 смогут получить свои места, причем лишь 5 049 отправятся в ясли уже в апреле, еще 3 237 смогут пойти в ясли лишь в июне этого года.

Тем не менее, по оценке начальника управления образования Казани Ирека Ризванова, число детей, необеспеченных местами в яслях, сократилось в три раза. При этом он не уточнил, за какое время. Сегодня в Казани всего 329 дошкольных учреждений. 34 из них на 7,5 тысячи мест построены в последние 5 лет, сообщили в мэрии города.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В этом году в Казани 18 тысяч детей впервые пойдут в детские сады. Еще 20 тысяч станут первоклассниками.

— Если до 15 апреля ребенок старше трех лет не получил места в детском саду, то родители могут позвонить по телефонам горячей линии и совместно подобрать учреждение для малыша, — объяснил Ризванов.



Сергей Афанасьев