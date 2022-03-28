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В Татарстане за 18 кг наркотиков будут судить жителя Санкт-Петербурга

12:57, 28.03.2022
В Татарстане за 18 кг наркотиков будут судить жителя Санкт-Петербурга
Фото: "Реальное время"

Под Казанью рассмотрят дело о покушении на сбыт 18 кг наркотиков и использовании поддельного водительского удостоверения. В преступлении обвиняют 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, вину он признает частично, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Его задержали за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» 23 октября 2021 года на посту «Малиновка» трассы М-7, в Верхнеуслонском районе Татарстана. При тщательном досмотре машины обнаружили наркотики. А предъявленное водителем удостоверение оказалось подделкой.

По версии следствия, мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом забрал запрещенный груз из тайника в Ленинградской области и направился в Казань с целью его сбыта.

Обвиняемый арестован. Его судьбу будет решать Верхнеуслонский райсуд республики.

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