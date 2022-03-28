В Татарстане за 18 кг наркотиков будут судить жителя Санкт-Петербурга

Фото: "Реальное время"

Под Казанью рассмотрят дело о покушении на сбыт 18 кг наркотиков и использовании поддельного водительского удостоверения. В преступлении обвиняют 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, вину он признает частично, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Его задержали за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» 23 октября 2021 года на посту «Малиновка» трассы М-7, в Верхнеуслонском районе Татарстана. При тщательном досмотре машины обнаружили наркотики. А предъявленное водителем удостоверение оказалось подделкой.

По версии следствия, мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом забрал запрещенный груз из тайника в Ленинградской области и направился в Казань с целью его сбыта.

Обвиняемый арестован. Его судьбу будет решать Верхнеуслонский райсуд республики.