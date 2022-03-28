В Казани ямочный ремонт в этом году проведут на площади 35 тысяч кв. м

В Казани в этом году ямочный ремонт проведут на дорогах общей площадью 35 тысяч кв. м, доложил сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев.



Комиссионное обследование объектов уже началось, ремонт стартует с наступлением более благоприятных погодных условий. В этом году ремонт проведут за счет средств муниципального дорожного фонда.

— В первую очередь ремонту подлежат улицы с маршрутами общественного транспорта и повышенной интенсивностью движения, а также те, по которым поступило наибольшее число обращений от автомобилистов, — прокомментировал Куляжев.

По его словам, ход работ по ликвидации ям будут ежедневно контролировать. Будет отслеживаться приоритетность и своевременное выполнение работ. Работы уже выполнены на мосту «Миллениум», на улицах Зорге, Центральной в поселке Салмачи, Горьковском шоссе и других.

Фото: kzn.ru

Напомним, в 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 91 км автодорог. На это из бюджета республики потратят 4,3 миллиарда рублей.



Сегодня президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства в размере не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Маргарита Головатенко