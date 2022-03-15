В Татарстане к ремонту дорог по нацпроекту в 2022 году привлекут более 10 подрядчиков

В Татарстане к ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют привлечь более десяти подрядных региональных организаций, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.



Среди подрядчиков — АО «Татавтодор», ОАО «Алексеевсдорстрой», ООО «Татнефтедор», ОАО «Каздорстрой», ООО «Волгадорстрой», ООО «Волга-Автодор» и др. Подрядные организации определяют в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все подрядчики имеют современную производственно-техническую базу, передовые технологии, подготовленный инженерно-технический персонал и квалифицированных рабочих, уточнили в министерстве.

Напомним, в 2022 году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 91 км автодорог. На это из бюджета региона потратят 4,3 млрд рублей.

В этом году одной из казанских улиц, которые отремонтируют по нацпроекту, станет улица Четаева в Ново-Савиновском районе. Протяженность ремонтируемого участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова составляет 380 м. Всего в Казанской городской агломерации в этом году по нацпроекту намерены обновить почти 34 км дорог.

Маргарита Головатенко