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Агентство Fitch отозвало рейтинги России

08:26, 28.03.2022
Агентство Fitch отозвало рейтинги России
Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз корпорации.

В сообщении указывается, что Fitch Ratings отозвало рейтинги России в связи с введением против нее санкций.

7 марта группа компаний Fitch объявляла о приостановке своей коммерческой деятельности в России, а 12 марта агентство понизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти России, включая Татарстан, до «C».

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте были пересмотрены для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Новосибирска, Марий Эл, Башкортостана, Республики Саха (Якутия), а еще для Свердловской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской, Челябинской и Липецкой областей.

Позднее Fitch Ratings сообщило, что аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанкиБизнес

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