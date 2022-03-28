В Челнах подросток получил ожоги из-за вспыхнувшего масла на плите

В Набережных Челнах днем 27 марта в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Дружбы народов, 15/21 произошел пожар, в результате которого пострадал подросток, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



В результате неосторожности при приготовлении пищи на плите вспыхнуло масло, и огонь перешел на натяжной потолок. Огонь потушили до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Подросток 2008 года получил ожоги, его госпитализировали.

26 марта в пятиэтажном жилом доме по улице Гидростроителей в Набережных Челнах на пожаре скончалась женщина 1960 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Маргарита Головатенко