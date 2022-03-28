Новости происшествий

08:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челнах подросток получил ожоги из-за вспыхнувшего масла на плите

08:10, 28.03.2022
В Челнах подросток получил ожоги из-за вспыхнувшего масла на плите
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах днем 27 марта в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Дружбы народов, 15/21 произошел пожар, в результате которого пострадал подросток, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате неосторожности при приготовлении пищи на плите вспыхнуло масло, и огонь перешел на натяжной потолок. Огонь потушили до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Подросток 2008 года получил ожоги, его госпитализировали.

26 марта в пятиэтажном жилом доме по улице Гидростроителей в Набережных Челнах на пожаре скончалась женщина 1960 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также