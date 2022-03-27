В Челнах на пожаре в многоквартирном доме умерла женщина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

26 марта в пятиэтажном жилом доме по улице Гидростроителей в Набережных Челнах скончалась женщина 1960 года рождения, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о пожаре поступило в 20:10. Подразделения гарнизона реагировали по рангу пожара №1. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горели вещи на площади 10 кв. метров в коридоре однокомнатной квартиры на пятом этаже. Тело женщины обнаружили в кресле. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

От РСЧС для ликвидации пожара привлекли 21 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Во вторник стало известно, что следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара в селе Большое Подберезье Кайбицкого района республики. Утром 19 марта по улице Центральной загорелся частный дом. При тушении пожара обнаружили тела двух мужчин среднего возраста, проживавших в доме.

Маргарита Головатенко