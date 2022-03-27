«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в шестом матче и выбыл из Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Трактору» (1:2) в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

В составе «Трактора» по шайбе забросили Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Единственным голом в составе «Салавата» отметился Александр Кадейкин.

Таким образом челябинская команда выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в полуфинал. Здесь он будет ожидать победителя пары «Металлург» — «Авангард».

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда Томи Лямсы прошли «Сибирь» (4-2 в серии).