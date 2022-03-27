«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в шестом матче и выбыл из Кубка Гагарина
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Трактору» (1:2) в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.
В составе «Трактора» по шайбе забросили Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Единственным голом в составе «Салавата» отметился Александр Кадейкин.
Таким образом челябинская команда выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в полуфинал. Здесь он будет ожидать победителя пары «Металлург» — «Авангард».
«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда Томи Лямсы прошли «Сибирь» (4-2 в серии).
Справка
«Салават Юлаев» — «Трактор» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
27 марта
«Уфа-Арена»
Голы:
- 0:1 — 31 Бэйлен (Телегин)
- 0:2 — 38 Основин (Пайлат)
- 1:2 — 56 Кадейкин (Науменков)
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