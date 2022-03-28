На проведение экскурсий по Казани для туристов из Москвы и Кузбасса потратят 2,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Департамент контрактной системы Кузбасса и Российский государственный гуманитарный университет объявили тендеры на проведение выездных экскурсий в Казань. Их общая сумма — 2,7 миллиона рублей.

Так, департамент Кузбасса готов потратить более 2 миллионов рублей на организацию экскурсионного тура в столицу Татарстана для организованных групп обучающихся профессиональных образовательных организации, победителей областных олимпиад, конкурсов, фестивалей. Продолжительность тура — 8 суток. Услуга должны быть оказаны с 1 июля по 10 августа. Помимо экскурсии по Казани, отдыхающие должны посетить Свияжск, Елабугу и Йошкар-Олу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для РГГУ туры в Казань из Москвы должны организовать с 19 по 23 мая. Помимо экскурсии по столице Татарстана, запланированы поездки в Свияжск, Раифский монастырь, Йошкар-Олу. За услуги готовы заплатить 649 тысяч рублей.

В январе в столице Татарстана разработали специальный автобусно-пешеходный экскурсионный маршрут «Казань — город трудовой доблести». В него вошли восемь объектов. Маршрут пролегает через Авиастроительный, Советский и Вахитовский районы.

Татьяна Леухина