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Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК аммиака и фенола в Вахитовском районе Казани

15:16, 27.03.2022
Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК аммиака и фенола в Вахитовском районе Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Вахитовском районе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.

На ПНЗ №3 на улице Мартына Межлаука концентрация аммиака достигла 0,26 мг/кубометр при допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

Фото: скриншот

На ПНЗ №8, санаторий «Казанский», уровень фенола составил 0,012 мг/кубометр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,01 мг/кубометр.

Фото: скриншот

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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