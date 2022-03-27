Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК аммиака и фенола в Вахитовском районе Казани
В Вахитовском районе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.
На ПНЗ №3 на улице Мартына Межлаука концентрация аммиака достигла 0,26 мг/кубометр при допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.
На ПНЗ №8, санаторий «Казанский», уровень фенола составил 0,012 мг/кубометр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,01 мг/кубометр.
В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
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