АвтоВАЗ планирует найти поставщиков электронных компонентов в странах Азии

Фото: Максим Платонов (архив)

АвтоВАЗ приступил к поискам поставщиков электронных компонентов в странах Азии. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, АвтоВАЗ столкнулся с логистическими сложностями. Азаров выразил надежду, что предприятию во время корпоративно отпуска удастся сформировать запас комплектующих, чтобы работала велась бесперебойно, пишет «РИА Новости».

Губернатор Самарской области также сообщил, что обратился в российское правительство с просьбой оказать поддержку трудовому коллективу АвтоВАЗа. Письмо он адресовал лично премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По словам Азарова, решение по обращению «уже принимается».

В начале марта АвтоВАЗ приостановил на время производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске в связи с возникшими проблемами поставок электронных компонентов. В период простоя работникам предприятия продолжали платить зарплату.



Татьяна Демина