Новости промышленности

20:58 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

АвтоВАЗ планирует найти поставщиков электронных компонентов в странах Азии

13:32, 20.03.2022
АвтоВАЗ планирует найти поставщиков электронных компонентов в странах Азии
Фото: Максим Платонов (архив)

АвтоВАЗ приступил к поискам поставщиков электронных компонентов в странах Азии. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, АвтоВАЗ столкнулся с логистическими сложностями. Азаров выразил надежду, что предприятию во время корпоративно отпуска удастся сформировать запас комплектующих, чтобы работала велась бесперебойно, пишет «РИА Новости».

Губернатор Самарской области также сообщил, что обратился в российское правительство с просьбой оказать поддержку трудовому коллективу АвтоВАЗа. Письмо он адресовал лично премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По словам Азарова, решение по обращению «уже принимается».

В начале марта АвтоВАЗ приостановил на время производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске в связи с возникшими проблемами поставок электронных компонентов. В период простоя работникам предприятия продолжали платить зарплату.

Татьяна Демина
ПромышленностьМашиностроение

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также