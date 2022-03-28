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Татарстан потратит на услуги связи для абонентов ГИСТ республики 136,8 млн рублей

03:21, 28.03.2022
Татарстан потратит на услуги связи для абонентов ГИСТ республики 136,8 млн рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

На предоставление услуг связи для абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций (ГИСТ) Татарстана потратят 136,8 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Финансирование поступит из бюджетных средств республики. Срок предоставления услуг — с 15 апреля по 31 декабря текущего года.

Заказчик — ГКУ «Центр цифровой трансформации Татарстана». Подать заявку можно до 4 апреля, подрядчика определят на следующий день, 5 апреля.

В конце прошлого года был объявлен тендер на эксплуатацию и обеспечение бесперебойного функционирования ГИСТ республики за 85,3 млн рублей. Подрядчик должен был предоставить оборудование, коммутаторы, точки беспроводного доступа и комплектующие для бесперебойного функционирования сети беспроводного доступа.

Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииОбщество Татарстан

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