Татарстан потратит на услуги связи для абонентов ГИСТ республики 136,8 млн рублей
На предоставление услуг связи для абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций (ГИСТ) Татарстана потратят 136,8 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.
Финансирование поступит из бюджетных средств республики. Срок предоставления услуг — с 15 апреля по 31 декабря текущего года.
Заказчик — ГКУ «Центр цифровой трансформации Татарстана». Подать заявку можно до 4 апреля, подрядчика определят на следующий день, 5 апреля.
В конце прошлого года был объявлен тендер на эксплуатацию и обеспечение бесперебойного функционирования ГИСТ республики за 85,3 млн рублей. Подрядчик должен был предоставить оборудование, коммутаторы, точки беспроводного доступа и комплектующие для бесперебойного функционирования сети беспроводного доступа.
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