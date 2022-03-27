Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств

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Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств — им стал скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели, сообщили в пресс-службе правительства.



Церетели избрали на общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года. Кандидатура утверждена согласно уставу Российской академии художеств.

Зураб Церетели возглавляет академию с 1997 года. Он удостоен многих государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» и Государственной премии Российской Федерации.

Работы Церетели установлены в России, Великобритании, Италии, Испании, Сербии, США, Франции, Японии и многих других странах. В столице Татарстана тоже есть несколько памятников его авторства. Один из них — первый в России памятник Рудольфу Нуриеву, открытый в ноябре 2018 года и расположенный около театра оперы и балета им. М. Джалиля.

Маргарита Головатенко