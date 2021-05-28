Минкульт России потратит на реставрацию мечети Иске Таш в Казани 30 млн рублей

Минкульт России потратит 30 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети», расположенного в Казани на улице Мазита Гафури, д. 34а, корпус 1. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



Реставрацию необходимо завершить до 31 августа 2022 года. Подрядчик должен провести реставрационные работы в соответствии с документацией и сметами. Необходимо предоставить проекты производства работ, проекты на временные инженерные коммуникации и сооружения и технологические регламенты.

Фото: ru.wikipedia.org / Ерней

В мае в Казани прошло торжественное открытие памятника Владимиру Ленину после реставрации.

Маргарита Головатенко