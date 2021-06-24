ТСНРУ отреставрирует Ново-слободскую мечеть в Казани за 30 млн рублей

Татарское специальное научно-реставрационное управление (ТСНРУ) выиграло контракт на реставрацию Ново-слободской мечети в Казани на сумму 30 млн рублей, тендер есть на сайте госзакупок.



Согласно документам, ТСНРУ должно выполнить работы до конца августа 2022 года. Реставрация мечети финансируется из федерального бюджета, заказчик — Министерство культуры РФ.

«Минаретное завершение Ново-Слободской мечети», расположенное в Казани на улице Мазита Гафури, д. 34а, корпус 1 — объект культурного наследия федерального значения.

Подрядчик должен провести реставрационные работы в соответствии с документацией и сметами. Необходимо предоставить проекты производства работ, проекты на временные инженерные коммуникации и сооружения и технологические регламенты.



Фото: ru.wikipedia.org / Ерней

В мае «Реальное время» сообщало о том, что мечеть собираются реставрировать.

В 2020 году ТСНРУ взялось за реставрацию древнейшей мечети в России Джума-мечети VIII века в Дербенте в Дагестане, а в 2019-ом выиграло контракт на ремонт здания Алафузовского дворца (сейчас здание отдано центру «Созвездие-Йолдызлык»).

Маргарита Головатенко