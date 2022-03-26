Посол России в Польше допустил закрытие посольства РФ в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил о возможности закрытия российского посольства в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в таком случае и польской стороне придется закрыть свое диппредставительство в Москве. Однако Андреев считает, что до разрыва отношений между странами дело, скорее всего, не дойдет.

Посол добавил, что официальные лица Польши, согласно их заявлению, не отказываются от идеи ввода миротворцев НАТО на Украину. Хотя США и представители альянса такую идею не рассматривают.

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23 марта Министерство иностранных дел Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов. Причиной стали подозрения в шпионаже. Дипломатическим сотрудникам необходимо будет покинуть страну в срок до пяти дней.

Дарья Акимова