Песков: не Байдену решать, кому находиться у власти в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена о том, что Владимир Путин не может оставаться у власти. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Пескова, не американскому президенту решать, кому находиться у власти в России. Пресс-секретарь отметил, президент России избирается ее народом.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Джо Байден завершил свою речь в Польше, заявив, что Украина никогда не станет победой для России, а Владимир Путин не может оставаться у власти. В Белом доме прокомментировали его слова, заявив, что лидер США не имел в виду смену режима в России или власть Путина. Точка зрения Байдена заключалась в том, что российскому президенту нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона.



Дарья Акимова