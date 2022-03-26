Байден оговорился и заявил, что доллар стоит 200 рублей

Американский президент Джо Байден допустил оговорку и заявил, что один доллар стал стоить 200 рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это произошло из-за введенных против России западными странами санкций. Также он отметил, что по этой причине в ближайшие годы Россию ждет двукратное сокращение экономики.

Президент США добавил, что до начала событий на Украине экономика России была одиннадцатой по размерам в мире. Но скоро она не будет входить даже в двадцатку крупнейших на планете.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне на Московской бирже курс доллара снизился до 93,5 рубля. Курс евро составлял 99,75 рубля.

Дарья Акимова