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Чавушоглу: российские бизнесмены могут посещать Турцию

17:56, 26.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Чавушоглу: российские бизнесмены могут посещать Турцию
Фото: pixabay.com

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что бизнесмены из России смогут посещать Турцию. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам турецкого министра, страна следует санкциям ООН в отношении России. Однако нет никаких проблем в посещении россиянами Турции, в том числе олигархами или бизнесменами. Главное, как отметил Чавушоглу, чтобы они следовали турецким законам.

Фото: wikipedia.org

28 февраля Евросоюз прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Нововведение затронуло дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.

Дарья Акимова
Общество

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