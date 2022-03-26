Чавушоглу: российские бизнесмены могут посещать Турцию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что бизнесмены из России смогут посещать Турцию. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам турецкого министра, страна следует санкциям ООН в отношении России. Однако нет никаких проблем в посещении россиянами Турции, в том числе олигархами или бизнесменами. Главное, как отметил Чавушоглу, чтобы они следовали турецким законам.

Фото: wikipedia.org

28 февраля Евросоюз прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Нововведение затронуло дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.



Дарья Акимова