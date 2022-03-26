В Катаре заявили, что у Европы пока нет альтернативы российскому газу

Госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что у Европы пока нет альтернативы российскому газу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, никто не может занять место России в поставках энергоносителей. Министр отметил, что на долю РФ приходится 30—40% поставляемого в Европу газа. Эмират в настоящее время заместить такие объемы не в состоянии и не сможет сейчас помочь ЕС с поставками газа.

Затем он добавил, что быстро заменить российский газ в Европе другими производителями не получится. По его мнению, на это потребуется примерно пять-семь лет.

Ранее представители Евросоюза и Великобритании неоднократно заявляли о намерениях отказаться или снизить зависимость от российского газа. В качестве альтернативного поставщика главным образом рассматривался Катар.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине марта глава Комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий заявил, что в Европе заменить российские нефть и газ какими-либо другими аналогами на 100% невозможно.



Дарья Акимова