Шадаев: проект предоставления отсрочки от армии ИТ-специалистам находится в правительстве

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сегодня рассказал, что в правительстве находится проект по отсрочке от армии для ИТ-специалистов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы Минцифры, отсрочку получают сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, имеющие профильное или тесно связанное с ИТ-специальностями образование. Онназвал это очень важной мерой.

Кроме того, Шадаев добавил, что существует предложение предоставлять отсрочку от армии ИТ-специалистам, работающим в компаниях, для которых информационные технологии — это важная часть, но не являющаяся основной деятельностью по выручке. Например, это банки, медиа и другие организации, в том числе бюджетные.

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24 марта правительство России освободило ИТ-компании страны от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на три года. Сделано это по поручению президента РФ Владимира Путина.

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что сотрудники ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Правительство предоставит им такую возможность.

Дарья Акимова