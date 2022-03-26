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В Челнах хирурги удалили нижнекамке 10-килограммовую опухоль молочной железы

02:32, 26.03.2022
В Челнах хирурги удалили нижнекамке 10-килограммовую опухоль молочной железы
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Набережных Челнах хирурги онкодиспансера удалили нижнекамке 10-килограммовую опухоль молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Накануне Нового года 53-летняя женщина обнаружила в правой груди небольшое уплотнение. Опухоль стала расти в буквальном смысле на глазах, спустя 3 месяца грудь была размером с футбольный мяч. Женщину направили в онкологический центр Набережных Челнов.

Операция, несмотря на риски (тяжелые сопутствующие заболевания в анамнезе пациентки), прошла без осложнений. Уже спустя сутки после операции, пациентка созванивалась с обеспокоенными друзьями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У женщины была филлоидная фиброаденома, которая возникает в результате нарушения процессов деления и роста клеток.

— Фиброма, как «бомба замедленного действия», может в любой момент, переродиться в злокачественную опухоль. Ее клетки быстро делятся, а так как организм не успевает следом наращивать сосуды в таком темпе, это может привести к некрозу тканей, нагноению и кровотечению, — объяснил заведующий онкологическим отделением №15 Линар Нигматуллин.

В феврале в РКБ Татарстана женщине провели сложную операцию, чтобы убрать опухоль, которая начала сдавливать легкое и мешала дышать.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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