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Правительство одобрило продажу 100 именных акции ФК «Локомотив»

21:20, 25.03.2022
Правительство одобрило продажу 100 именных акции ФК «Локомотив»
Фото: fclm.ru

Правительство одобрило продажу «Российскими железными дорогами» небольшой доли в футбольном клубе «Локомотив». Об этом сообщает ТАСС.

Отчуждение акций происходит по предложению Министерства финансов России и по согласованию с Министерством транспорта. Акции продадут по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости.

«Локомотив» основали в 1922 году. Клуб становился трехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне «Локомотив» набрал 32 очка после 21 матча и занимает шестое место в турнирной таблице.

Татьяна Леухина
СпортФутболОбщество

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