Правительство одобрило продажу 100 именных акции ФК «Локомотив»

Правительство одобрило продажу «Российскими железными дорогами» небольшой доли в футбольном клубе «Локомотив». Об этом сообщает ТАСС.



Отчуждение акций происходит по предложению Министерства финансов России и по согласованию с Министерством транспорта. Акции продадут по цене не ниже рыночной и не ниже балансовой стоимости.



«Локомотив» основали в 1922 году. Клуб становился трехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне «Локомотив» набрал 32 очка после 21 матча и занимает шестое место в турнирной таблице.

Татьяна Леухина