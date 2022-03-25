Американская компания Tiffany объявила о прекращении работы с российскими алмазами

Американская ювелирная компания Tiffany прекращает покупку российских алмазов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию.

Также Tiffany прекращает покупку бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены.

Фото: wikimedia.org

Запрет на экспорт российских алмазов и бриллиантов ввели США из-за ситуации на Украине. Но он не распространялся на покупку бриллиантов, если огранка была произведена за пределами России.

В начале марта Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, запрещенных для экспорта в Россию. В список вошли: алкоголь, табачная продукция, косметика и парфюмерия, женские сумки, кожаные и меховые изделия, одежда и обувь, драгоценные камни и ювелирные изделия.



Татьяна Леухина