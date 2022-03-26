Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +7 градусов
В субботу, 26 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, днем с мокрым снегом.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 2—7 градусов тепла. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +4 до +6 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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