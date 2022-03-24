Приговор криминальному «положенцу» по Татарстану Сергею Нейдерову огласят завтра

Фото: Карина Аброськина

Сегодня в Верховном суде РТ последнее слово перед оглашением приговора предоставили криминальному «положенцу» Сергею Нейдерову. Он все так же не признает свою вину по предъявленной статье 210.1 УК РФ, но согласен понести наказание по статье 222 УК РФ.

— Ну что я могу сказать в последнем слове? Да, понимаю, что меня обвиняют. Ну вот статья 210.1 [УК РФ] — все это надумано, все это треп, все это как-то сгустили где-то краски. Где-то я вообще не знаю кое-каких моментов, откуда они появились. Как они всплыли? Свое я вижу, [статья] 222. Я от нее не отказываюсь, я за нее готов понести наказание, — заявил Нейдеров в суде.

Фото: Карина Аброськина

Напомним, что Нейдерова обвиняют по статьям 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и 210.1 УК РФ «занятие высшего положения в криминальной среде». Последняя появилась в Уголовном кодексе РФ по инициативе президента страны Владимира Путина. Она действует с 12 апреля 2019 года и предусматривает наказание для преступных иерархов от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. Нейдеров стал вторым, против кого силовики Татарстана возбудили дело по данной статье.



Приговор по делу Сергея Нейдерова огласят завтра, 25 марта, в 10 часов.

Фото: Карина Аброськина

Напомним, в прениях по делу Нейдерова государственный обвинитель запрашивал для «положенца» 12,5 года колонии строгого режима со штрафом 3 млн 30 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Подробнее — в материале «Реального времени».



Карина Аброськина