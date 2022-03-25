«Известия»: ФАС прорабатывает возможность наказывать участников рынка за спекуляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает возможность наказания за спекуляции всех участников рынка, сообщают «Известия».

Рассматривается возможность распространения правил не только на доминирующие на рынке компании, но и на других участников, в том числе посредников, завышающих цены в период повышенного спроса.

— ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет, — отметили в ведомстве.

Фото: tatarstan.ru (архив)

13 марта статс-секретарь-замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что перебои в поставках сахара связаны с тем, что его придерживают посредники. Дело в том, что организации, забирающие этот продукт с заводов, чтобы поставлять в торговые сети, переложили его на склад. Они ожидают, пока цены на сахар вырастут примерно вполовину.

10 марта глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал, что в России наблюдаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. Однако 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. Глава государства поручил Минсельхозу и регионам страны внимательно наблюдать за ситуацией в торговых сетях, а также оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Маргарита Головатенко