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«Известия»: ФАС прорабатывает возможность наказывать участников рынка за спекуляции

09:53, 25.03.2022
«Известия»: ФАС прорабатывает возможность наказывать участников рынка за спекуляции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает возможность наказания за спекуляции всех участников рынка, сообщают «Известия».

Рассматривается возможность распространения правил не только на доминирующие на рынке компании, но и на других участников, в том числе посредников, завышающих цены в период повышенного спроса.

— ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет, — отметили в ведомстве.

Фото: tatarstan.ru (архив)

13 марта статс-секретарь-замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что перебои в поставках сахара связаны с тем, что его придерживают посредники. Дело в том, что организации, забирающие этот продукт с заводов, чтобы поставлять в торговые сети, переложили его на склад. Они ожидают, пока цены на сахар вырастут примерно вполовину.

10 марта глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал, что в России наблюдаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. Однако 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал. Глава государства поручил Минсельхозу и регионам страны внимательно наблюдать за ситуацией в торговых сетях, а также оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбществоВласть Татарстан

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