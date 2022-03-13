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В Минпромторге России заявили об ответственности посредников за перебои поставок сахара

21:36, 13.03.2022 1
В Минпромторге России заявили об ответственности посредников за перебои поставок сахара
Фото: pixabay.com

Статс-секретарь-замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что перебои в поставках сахара связаны с тем, что его придерживают посредники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Евтухова, дефицита сахара в России не наблюдается. Дело в том, что организации, забирающие этот продукт с заводов, чтобы поставлять в торговые сети, переложили его на склад. Они ожидают, пока цены на сахар вырастут примерно в половину.

Евтухов напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания. Он отметил, что не исключает то, что придется ими воспользоваться.

Фото: minpromtorg.gov.ru

10 марта глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал, что в России наблюдаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. По его словам, ФАС проверяет производителей и поставщиков соответствующих товаров, но данные продовольственные рынки являются высококонкурентными. Из-за этого в текущий момент к ним невозможно применить меры антимонопольного регулирования.

Дарья Акимова
Экономика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:59
    Уберите посредников и все будет нормально
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