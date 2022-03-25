Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения военной операции России

Западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины после завершения российской военной операции. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.

Он отметил, что даже если Украине нельзя будет гарантировать статью 5 Вашингтонского договора, подразумевающую принцип коллективной безопасности стран НАТО, то западные страны могут поставить вооружение, отправить инструкторов, оказывать разведывательную помощь. Это должно стать, по словам Джонсона, сдерживающим механизмом для России.

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Запад готов «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российских войск, передает ТАСС слова премьер-министра Великобритании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, одной из целью которой является демилитаризация Украины.

На прошлой неделе глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. В пункте есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности страны. В вопросе демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути».

Татьяна Леухина