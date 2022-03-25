Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения военной операции России
Западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины после завершения российской военной операции. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.
Он отметил, что даже если Украине нельзя будет гарантировать статью 5 Вашингтонского договора, подразумевающую принцип коллективной безопасности стран НАТО, то западные страны могут поставить вооружение, отправить инструкторов, оказывать разведывательную помощь. Это должно стать, по словам Джонсона, сдерживающим механизмом для России.
Запад готов «укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российских войск, передает ТАСС слова премьер-министра Великобритании.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, одной из целью которой является демилитаризация Украины.
На прошлой неделе глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. В пункте есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности страны. В вопросе демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути».
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