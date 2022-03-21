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Песков: прекращения огня на время российско-украинских переговоров не будет

12:16, 21.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Песков: прекращения огня на время российско-украинских переговоров не будет
Фото: kremlin.ru

На время переговоров делегаций России и Украины огонь прекращаться не будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского речь по-прежнему не идет. По словам Пескова, существенного продвижения в согласовании результатов переговоров пока не наблюдается, пишет ТАСС.

Как заявил Песков, делегация России демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, нежели украинская сторона.

— Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны, — сказал он.

Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля в Белоруссии. Теперь они продолжаются в формате видеоконференций.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Как рассказывал глава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский, стороны «максимально сблизили свои позиции» по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:59
    Ребята ,добивайте бендеровскую погань ,это всё равно не люди. Не берите этих тварей в плен. Они столько лет грозились уничтожить Россию. Теперь пусть отвечают за свои угрозы.
    Янина
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