Генсек НАТО: отношения с Россией не будут прежними

Отношения с РФ после событий на Украине уже не будут прежними. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Пока слишком рано говорить о том, какие у нас будут отношения с Россией в будущем, но они не будут такими же, какими были прежде... Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

НАТО нужно сохранять взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг.

Сегодня альянс объявил об усилении восточного крыла альянса. Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Вчера Столтенберг заявлял, что альянс не будет отправлять войска на Украину.

Татьяна Леухина