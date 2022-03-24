ФАС выдала организациям предостережения из-за сообщений о росте цен на авиабилеты

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала организациям предостережения из-за публичных заявлений о росте стоимости авиабилетов. Подобные прогнозы уже обнародовали в СМИ «ВТБ Капитал» и Национальное рейтинговое агентство.

Как пояснили в ФАС, заявления о росте цен способствуют повышению спроса. Это может быть использовано участниками рынка в целях наращивания объемов продаж, а также негативным образом повлиять на цены для конечного потребителя, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в Минтрансе России заявили, что еженедельно зарубежные авиакомпании тратят более $37,5 млн на облет российского воздушного пространства, что влечет за собой рост стоимости билетов и перевозки грузов. Например, альтернативные маршруты увеличивают время полетов, поэтому возрастает объем расходуемого топлива. Тем самым это влияет на себестоимость перевозки.



Диана Жиленкова