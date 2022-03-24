Спортивного директора «Рубина» дисквалифицировали за оскорбление помощника арбитра

Спортивного директора казанского «Рубина» Олега Яровинского дисквалифицировали на три матча и оштрафовали за оскорбление судьи. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

После матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Яровинский оскорбил в подтрибунном помещении Валентина Мурашова, работавшего на матче ассистентом главного арбитра Виталия Мешкова.

Яровинского также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Заседание КДК РФС проходило сегодня.

Фото: rubin-kazan.ru

— Яровинский извинился, в оригинальной форме. Он не признал, что это был он, но за неустановленное лицо он готов извиниться, - приводит «РИА Новости».

Также за необеспечение безопасности «Рубин» оштрафовали на 150 тысяч рублей и условно наказали проведением одного матча на нейтральном поле с испытательным сроком до конца сезона.

Оштрафовали и главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за «некорректные высказывания» судьям матча казанского клуба с ФК «Ростов». Также его условно дисквалифицировали до конца сезона-2021/2022.





Татьяна Леухина