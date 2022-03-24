Григорий Панин получил дисквалифицирован за удар в голову Седлаку (видео)

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча за удар в голову чешскому нападающему «Трактора» Лукашу Седлаку в матче четвертого поединка четвертьфинала Кубка Гагарина. Такое решение сегодня вынес спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. <...> Таким образом, Панин пропустит три матча команды», — сообщается на сайте КХЛ.

Ранее стало известно, что пострадавший чешский форвард может пропустить около трех игр из-за полученных повреждений. У Седлака диагностировано носовое кровотечение и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.