Кожевников: «Билялетдинов — идеальный кандидат для «Ак Барса»

Фото: «Реальное время»

Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников оценил возможность возвращения Зинэтулы Билялетдинова в казанский «Ак Барс». По его мнению, если в Казани не хотят снова ждать результат и экспериментировать, то приглашение экс-наставника команды будет самым лучшим решением.

— На мой взгляд, Зинэтула Хайдярович в нынешней ситуации — идеальный кандидат. Он один из лучших тренеров в истории КХЛ, обладатель трех Кубков Гагарина, он способен оттолкнуться именно от особенностей состава, что в свое время уже доказал в Казани с тройкой Морозов — Зиновьев — Зарипов, — сказал Кожевников.

Также Кожевников отметил, что стиль Квартальнова не подходит для казанской команды, а также тренер не смог найти общий язык с Данисом Зариповым, которого в Казани уважают.

— Он крепкий тренер, который на коротком отрезке может дать результат выше среднего за счет простоватого и агрессивного хоккея. Но его стиль не подходит для «Ак Барса», что и показала последняя серия с «Авангардом», когда тренер Казани так и не предложил в общем-то скромному сопернику ничего нового.

Зинэтула Билялетдинов возглавлял казанский клуб с 2004 по 2011 год, а также с 2014 по 2019 год. За это время он с «Ак Барсом» четырежды стал чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018), три раза выиграл три Кубка Гагарина (2008, 2009, 2018), стал обладателем Континентального кубка (2008).