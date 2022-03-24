Столтенберг остается на посту генсека НАТО еще на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что остается на своем посту еще на один год. Причиной такого решения он назвал ситуацию на Украине.

Полномочия Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса заканчивались 30 сентября 2022 года. Его уже назначили главой Центрального банка Норвегии. Теперь его полномочия продлены до 30 сентября 2023 года, пишет «РИА Новости». С поста главы ЦБ Норвегии он подал в отставку.

— Поскольку мы сталкиваемся с крупнейшим кризисом безопасности нашего поколения, мы сохраняем единство нашего альянса и поддерживаем безопасность наших народов, — заявил Столтенберг.

Напомним, СМИ в числе возможных кандидатов на пост генсека НАТО на смену Столтенбергу называли экс-премьера Великобритании Терезу Мэй. В списке также были глава правительства Нидерландов Марк Рютте, премьер Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и экс-глава евродипломатии Федерика Могерини.



Татьяна Демина