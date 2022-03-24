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В Казани снесут незаконно размещенные киоски по ремонту обуви

12:36, 24.03.2022
В Казани снесут незаконно размещенные киоски по ремонту обуви
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В столице Татарстана демонтируют еще несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

В список включены:

  • торговый объект на улице Адоратского, вблизи дома №12;
  • торговый объект на улице Меридианной, вблизи дома №13а;
  • киоск по ремонту обуви на улице Ершова, вблизи дома №4/2;
  • киоск по ремонту обуви на улице Островского, вблизи дома №38;
  • торговый киоск на улице Начальной, вблизи дома №2;
  • торговый павильон, расположенный на пересечении улиц Адоратского и Академика Лаврентьева.

Отмечается, что собственники указанных объектов не установлены. Добровольный демонтаж необходимо осуществить в срок до 28 марта, либо объекты снесут в принудительном порядке в период с 29 марта по 27 июня текущего года.

Недавно городские власти распорядились демонтировать еще 12 незаконно размещенных объектов, в числе которых торговые павильоны и автофургоны. А в Кировском и Московском районах Казани приняли решение снести незаконно размещенные металлические гаражи, будки и вагончики.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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