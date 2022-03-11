В столице Татарстана снесут незаконно размещенные торговые павильоны и гаражи
В Казани демонтируют ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Всего в список вошли 12 объектов, в числе которых торговые павильоны, а также автофургоны.
Кроме того, в Кировском и Московском районах Казани намерены снести незаконно размещенные металлические гаражи, будки и вагончики. Отмечается, что собственники объектов не были установлены.
В прошлом месяце власти города распорядились снести 27 торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая. Также в список вошли автофургон и киоск по продаже воды.
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