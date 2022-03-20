Россия доставила почти 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину
Россия доставила на Украину уже почти 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Помощь доставили в населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Было проведено 492 гуманитарные акции, передает «РИА Новости».
За истекшие сутки на Украине провели 28 акций, мирному населению освобожденных районов передали 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
Сегодня МЧС России сообщило, что доставило жителям Донбасса и Украины продукты питания и предметы первой необходимости общим объемом примерно 250 тонн. Груз в населенные пункты Донбасса и Украины доставили на 24 грузовых машинах.
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