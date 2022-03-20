Новости общества

05:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия доставила почти 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину

23:29, 20.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Россия доставила почти 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия доставила на Украину уже почти 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Помощь доставили в населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Было проведено 492 гуманитарные акции, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За истекшие сутки на Украине провели 28 акций, мирному населению освобожденных районов передали 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.

Сегодня МЧС России сообщило, что доставило жителям Донбасса и Украины продукты питания и предметы первой необходимости общим объемом примерно 250 тонн. Груз в населенные пункты Донбасса и Украины доставили на 24 грузовых машинах.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также