В России за сутки выявили 26 826 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 26 826 новых случаев коронавируса. Всего заболевших по стране выявили 17 664 621 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 70 622 человека, всего выздоровевших — 16 417 422 человека.

За сутки болезнь унесла жизни 429 россиян, всего от инфекции скончались 365 802 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 26 394 случая заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова